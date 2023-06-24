«Нью-Джерси» продлил контракт с форвардом Хаулой

«Нью-Джерси» продлил контракт с нападающим Эриком Хаулой, сообщает официальный сайт НХЛ.

Новое соглашение с 32-летним финном рассчитано на три года, за этот период форвард заработает 9,45 миллиона долларов.

Хаула перешел в «Нью-Джерси» из «Бостона» летом 2022 года в результате обмена. В сезоне-2022/23 форвард набрал 41 (14+27) очко в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ и 6 (4+2) очков в 12 играх Кубка Стэнли.