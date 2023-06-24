Хоккейный агент Дементьев оценил перспективы Бута и Симашева на драфте НХЛ-2023

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев считает, что нападающий Даниил Бут и защитник Дмитрий Симашев могут быть выбраны в первых раундах драфта НХЛ-2023.

«Мне очень нравятся своей игрой Даниил Бут и Дмитрий Симашев. Не знаю, как к ним относятся другие скауты. На мой взгляд, эти игроки достойны быть высоко выбранными на драфте. Первый, второй и третий раунд — это достаточно высоко в любом случае.

У них есть весь набор качеств, который необходим в любой команде НХЛ, — это хорошие росто-весовые показатели, владение шайбой, игровое чутье, катание, выбор позиции, продуктивность. Много факторов, которые позволяют с оптимизмом смотреть в будущее и перспективы данных хоккеистов», — приводит «РБ Спорт» слова Дементьева.

Драфт НХЛ-2023 пройдет с 28 по 29 июня в Нэшвилле.