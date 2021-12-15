«Детройт» обыграл «Айлендерс» и прервал серию из трех поражений подряд
06:25
«Детройт» обыграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.
В составе «Ред Уингз» отличились Дилан Ларкин и Майкл Расмуссен, единственную шайбу команды из Нью-Йорка забросил Андерс Ли. Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 37 из 39 бросков по своим воротам.
«Детройт» прервал свою серию из трех поражений подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Айлендерс» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы: Ларкин — 11 (бол., Зайдер, Раймонд), 30:32 — 1:0. Расмуссен — 3 (Эрне), 52:55 — 2:0. Ли — 8 (Добсон, Нельсон), 57:27 — 2:1.
Вратари: Неделькович — Сорокин (57:27 — 58:24).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 39 (14+18+7) — 34 (10+9+15).
Наши: Наместников (16.49/0/0) — -.
15 декабря. Детройт. Little Caesars Arena. 16884 зрителя.
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