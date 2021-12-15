Дубль Далина помог «Баффало» одержать победу в матче с «Виннипегом»

«Баффало» на выезде обыграл «Винипег» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе гостей дубль сделал Расмус Далин. Также отличилсь Андерс Бьорк и Джефф Скиннер. У хозяев забивали Пьер-Люк Дюбуа и Николай Элерс. Россиянин Евгений Свечников результативными действиями не отметился.

«Баффало» набрал 32 очка и занимает 13-е место на Востоке. У «Виннипега» 31 очко и десятая позиция.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Баффало» — 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Голы: Далин — 4 (бол., Томпсон), 7:14 — 0:1. Дюбуа — 14 (Моррисси), 10:04 — 1:1. Бьорк — 4 (Хиностроза, Икин), 31:30 — 1:2. Элерс — 11 (Дюбуа, Диллон), 32:36 — 2:2. Далин — 5 (Олофссон, Томпсон), 39:21 — 2:3. Скиннер — 9 (Олофссон, Йокихарью), 51:55 — 2:4.

Вратари: Хеллибак (58:26) — Луукконен.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 36 (14+13+9) — 27 (7+12+8).

Наши: Свечников (8.40/1/0) — -.

15 декабря. Виннипег. Canada Life Centre.