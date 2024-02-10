Денисенко забросил 14-ю шайбу за фарм-клуб «Вегаса»

Читать «СЭ» в

«Хендерсон» в матче регулярного чемпионата АХЛ в серии буллитов обыграл «Онтарио» со счетом 4:3.

В составе фарм-клуба «Вегаса» форвард Григорий Денисенко отметился заброшенной шайбой.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 43 матча в АХЛ и набрал 39 (14+25) очков.