Лавиолетт — об игре Шестеркина: «Игорь выглядел хорошо. Он мало что мог поделать с пропущенными голами»

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт поделился мнением об игре вратаря Игоря Шестеркина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (4:3 ОТ).

«Игорь выглядел хорошо. Если вы посмотрите на голы, то увидите, что он мало что мог с ними поделать», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт клуба.

В концовке первого периода Шестеркин ударил форварда «Блэкхокс» Ника Фолиньо после того, как нападающий атаковал ворота команды из Нью-Йорка. 28-летний россиянин получил две минуты штрафа за грубость.

В текущем сезоне Шестеркин провел 33 матча, пропустив 93 шайбы при 89,9 процента отраженных бросков.