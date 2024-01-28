Денисенко сделал две результативные передачи и стал третьей звездой матча за фарм-клуб «Вегаса»

«Хендерсон» в матче регулярного чемпионата АХЛ в серии буллитов уступил «Колорадо Иглз» со счетом 3:4.

В составе фарм-клуба «Вегаса» форвард Григорий Денисенко сделал две результативные передачи, не реализовал буллит и стал третьей звездой встречи. Форвард Даниил Мироманов свой бросок реализовал.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 40 матчей в АХЛ, в которых набрал 37 (13+24) очков.