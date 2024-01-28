«Миннесота» — «Анахайм»: видеообзор матча

«Миннесота» дома проиграла «Анахайму» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

У хозяев отличились Кирилл Капризов и Джон Меррилл. У гостей дважды забил Трой Терри, еще один гол на счету Райана Строума.

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