«Ванкувер» — «Коламбус»: видеообзор матча

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Коламбус» со счетом 5:4. «Блю Джэкетс» после второго периода вели со счетом 4:1.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Кэнакс» хет-трик оформил Брок Босер, дубль на счету Элиаса Петтерссона, который забил победный гол. У «Блю Джэкетс» отличились Александр Тексье, Шон Курали, Джейк Бин и Кирилл Марченко, Егор Чинахов отметился результативной передачей.

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