Дементьева удивило помещение Кузнецова на драфт отказов НХЛ

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев отреагировал на включение российского нападающего «Вашингтон» Евгения Кузнецова в драфт отказов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Меня сильно удивило, что Евгения поместили на драфт отказов. Видимо, мы так и не знаем всей внутренней кухни, внутри «Вашингтон Кэпиталз», связанной с Кузнецовым. Как правило, такое решение в отношении игрока уровня Жени говорит об отсутствии возможностей для сделки и интереса со стороны любого клуба НХЛ, чтобы заполучить хоккеиста. В первую очередь мы должны говорить о чисто игровых качествах Евгения. Он пропустил определённое время из-за нахождения в программе помощи, и ему потребуется некий срок для того, чтобы набрать форму. Наверняка «Вашингтон» пытался вести по нему переговоры со всеми потенциальными командами для обмена и даже был готов пойти на уступки, но меня очень сильно настораживает, что ни у кого так и не появилось интереса к игроку», — цитирует Дементьева RT.

Ранее в субботу стало известно, что 31-летний хоккеист прошел программу помощи игрокам НХЛ и должен был вернуться к тренировкам с «Кэпиталз». Через несколько часов клуб выставил 31-летнего россиянина на драфт отказов.

В сезоне-2023/24 Кузнецов провел 43 матча за «Кэпиталз» и набрал 17 (6+11) очков.