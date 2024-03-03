Баландин прокомментировал то, что «Вашингтон» выставил Кузнецова на драфт отказов

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин отреагировал на то, что «Вашингтон» выставил Евгения Кузнецова на драфт отказов.

«То, что в «Вашингтоне» он не нужен, о многом говорит. Раньше намекали об обмене, а по итогу сняли с себя всю ответственность. Перефразируя песню Вахтанга Кикабидзе: «Вот и все, что было вот, и все что было, ты, как хочешь, это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы Кузьмы». Ведь у него рецидив. Если бы был первый раз, а это второй. А где второй, там и третий. Не знаю, кто из других клубов НХЛ его возьмет. Хотя, может, кто-то поверит, в его карьере были и хорошие моменты», — утверждает Баландин «РБ Спорт».