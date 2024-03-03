Каменский считает, что Кузнецов точно без работы не останется

Олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский рассказал, что думает о перспективах нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова.

«Евгений — отличный хоккеист. Он точно без работы не останется. В такие моменты нужно поддержать парня и дать ему время. Конечно, если у него будет желание, то мы всегда будем ему рады в КХЛ. Такие сложные периоды в карьере нужно просто пережить и выходить постепенно на свой уровень. Как уже говорил, мы всегда рады Жене в КХЛ», — сказал Каменский Sport24.

Ранее в субботу стало известно, что 31-летний хоккеист прошел программу помощи игрокам НХЛ и должен был вернуться к тренировкам с «Кэпиталз». Через несколько часов клуб выставил 31-летнего россиянина на драфт отказов.

В сезоне-2023/24 Кузнецов провел 43 матча за «Кэпиталз» и набрал 17 (6+11) очков.