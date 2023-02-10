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Сегодня, 13:02

Дементьев считает, что Тарасенко может уйти в другую команду из «Рейнджерс»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал обмен нападающего Владимира Тарасенко из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс».

«Думаю, говорить о том, какая из команд оказалась в более выгодной ситуации при обмене Тарасенко, будет несколько неверно. Потому что у каждой команды стоят свои задачи. Если «Сент-Луис» начал перестройку своих рядов и делает упор на сбор молодых игроков, используя такой актив, как Тарасенко, они получают выборы в драфте и молодых игроков. Это очень важно для перспективы определенных лет. Посмотрите состав «Сент-Луиса», на кого они делают сейчас упор, и вы сами все поймете. «Нью-Йорк Рейнджерс» решает локальные текущие задачи. Они могут предложить достойный контракт Тарасенко по его окончании. «Рейнджерс» получают игрока, который может им помочь выиграть Кубок Стэнли в текущем розыгрыше, а в дальнейшем, в случае удачно сложившихся обстоятельств, могут предложить ему контракт на определенный срок. Поэтому здесь соблюдены условия и пожелания каждой из сторон», — приводит слова Дементьева Metaratings.ru.

Он также предположил, что Тарасенко может не подписать контракт по окончании сезона и уйти в другую команду, которая предложит больше средств. По его словам, в этом вопросе полет фантазии не ограничен.

«Сент-Луис» обменял Тарасенко и Микколу в «Рейнджерс» на условный выбор в первом раунде драфта в 2023 году, условный выбор в четвертом раунде драфта в 2024 году, форварда Сэмми Бле и защитника Хантера Скиннера.

Тарасенко выступал за «Сент-Луис» с 2013 года. В минувшем сезоне россиянин продемонстрировал лучшую результативность за все время в составе «Блюз», набрав 82 (34+48) очков в 75 матчах регулярного чемпионата.

Источник: https://metaratings.ru/news/dementev-tarasenko-mozhet-ne-podpisat-kontrakt-s-reindzhers-po-okonchanii-sezona-i-uiti-v-druguyu-komandu-226718/
Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Сент-Луис Блюз
Алексей Дементьев
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2 Нью-Джерси 51 34 17 72
3 Рейнджерс 51 29 22 66
4 Вашингтон 53 27 26 60
5 Питтсбург 50 25 25 59
6 Айлендерс 55 27 28 59
7 Филадельфия 53 22 31 53
8 Коламбус 51 15 36 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 51 39 12 83
2 Торонто 52 31 21 70
3 Тампа-Бэй 51 33 18 68
4 Флорида 54 26 28 58
5 Баффало 50 26 24 56
6 Детройт 50 22 28 52
7 Оттава 50 24 26 51
8 Монреаль 51 20 31 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 53 30 23 70
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Колорадо 50 27 23 58
4 Миннесота 51 27 24 58
5 Нэшвилл 49 24 25 54
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 51 17 34 40
8 Чикаго 49 15 34 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 53 31 22 66
2 Сиэтл 51 29 22 63
3 Эдмонтон 52 29 23 63
4 Лос-Анджелес 53 28 25 63
5 Калгари 52 24 28 58
6 Ванкувер 52 21 31 46
7 Сан-Хосе 53 16 37 43
8 Анахайм 52 17 35 40
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Нью-Джерси – Сиэтл
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Тампа-Бэй – Колорадо
 5 : 0
10.02 03:00
Филадельфия – Эдмонтон
 2 : 1 Б
10.02 03:00
Флорида – Сан-Хосе
 4 : 1
10.02 03:00
Детройт – Калгари
 2 : 1
10.02 03:30
Айлендерс – Ванкувер
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