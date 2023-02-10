Крикунов считает, что после обмена Тарасенко у «Рейнджерс» повысятся шансы на победу в Кубке Стэнли

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал обмен нападающего Владимира Тарасенко из «Сент-Луиса» в «Рейнджерс».

«Теперь с Панариным будут играть два русских хоккеиста, будут еще лучше взаимодействовать. Я думаю, что это на благо, но, в принципе, этот год для Тарасенко не так уж плох. Его все время хотели обменять, вот и свершился обмен. Им интереснее будет играть, для Владимира такой обмен будет выгодным.

Возможно, что у «Рейнджерс» теперь повысятся шансы на победу в Кубке Стэнли. Тут не угадаешь, кто «Сент-Луису» попадет с драфта — неизвестно. Видно, что «Рейнджерс» нацелился на победу в кубке, поэтому и идут на эти обмены», — сказал Крикунов Metaratings.ru.

Также состав «Рейнджерс» пополнил защитник Нико Миккола. «Блюз» получили право выбора в первом и четвертом раундах драфта НХЛ-2024, а также форварда Сэмми Блэйя и защитника Хантера Скиннера.

Владимир Тарасенко выступал за «Сент-Луис» с 2013 года. В этом сезоне у форварда 29 (10+19) результативных очков в 38 матчах.