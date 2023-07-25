Деанджело вернулся в «Каролину»

«Каролина» на официальном сайте объявила о подписании контракта с защитником Энтони Деанджело. Контракт рассчитаен на год, за который американец заработает 1,675 миллиона долларов.

Хоккеист стал свободным агентом после того, как «Филадельфия» выкупила последний год его контракта с кэпхитом 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне Энтони набрал 42 (11+31) очка в 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ при полезности «-27».