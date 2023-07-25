«Каролина» подписала контракт с Дианджело

Защитник Энтони Дианджело подписал контракт с «Каролиной», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Соглашение с 27-летним американцем рассчитано на один год, по которому он получит 1,675 млн долларов.

В минувшем сезоне Дианджело провел в «Филадельфии», за которую набрал 42 (11+31) очка в 70 матчах НХЛ.