Бержерон объявил о завершении карьеры

Нападающий «Бостона» Патрис Бержерон объявил о завершении профессиональной карьеры.

Канадец всю карьеру выступал в составе «Брюинз», которые выбрали его по общим 45-м номером на драфте НХЛ-2003. В понедельник 24 июля Бержерону исполнилось 38 лет.

За свою карьеру нападающий провел в НХЛ 1294 матча в «регулярке» и набрал 1040 (427+613) очков. В плей-офф НХЛ на его счету 170 матчей и 128 (50+78) очков.

В составе «Бостона» Бержерон стал обладателем Кубка Стэнли в 2011 году.

За свою карьеру он дважды приглашался для участия в Матче всех звезд. Канадец шесть раз становился обладателем «Фрэнк Дж. Селки Трофи» — трофей вручается лучшему форварду оборонительного плана.

Со сборной Канады форвард дважды выигрывал Олимпийские игры — в 2010-м в Ванкувере и в 2014-м в Сочи. А также становился чемпионом мира-2004.