«Даллас» обыграл «Тампу-Бэй» в первом матче финала Кубка Стэнли, Радулов набрал одно очко

В первом матче финала Кубка Стэнли «Даллас» победил «Тампу-Бэй» (4:1).

В составе победителей отличились Джоэль Хэнли, Джейми Олексяк, Йоэль Кивиранта и Джейсон Дикинсон. Одно очко за результативную передачу заработал Александр Радулов. У «Тампы» забил Янни Гурд.

За «Старз» также выступают россияне Денис Гурьянов и Антон Худобин, за «Тампу-Бэй» — Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Андрей Василевский.

«Старз» повели в серии со счетом 1-0. Следующий матч состоится 22 сентября.

НХЛ. Кубок Стэнли

Финал

Первый матч

«Тампа-Бэй» — «Даллас» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Счет в серии: 0-1