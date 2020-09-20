НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Даллас» обыграл «Тампу-Бэй» в первом матче финала Кубка Стэнли, Радулов набрал одно очко

04:57
Александр Радулов отмечает гол с партнерами. Фото ХК «Даллас».
Александр Радулов отмечает гол с партнерами. Фото ХК «Даллас».
Теги:

В первом матче финала Кубка Стэнли «Даллас» победил «Тампу-Бэй» (4:1).

В составе победителей отличились Джоэль Хэнли, Джейми Олексяк, Йоэль Кивиранта и Джейсон Дикинсон. Одно очко за результативную передачу заработал Александр Радулов. У «Тампы» забил Янни Гурд.

За «Старз» также выступают россияне Денис Гурьянов и Антон Худобин, за «Тампу-Бэй» — Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Андрей Василевский.

«Старз» повели в серии со счетом 1-0. Следующий матч состоится 22 сентября.

НХЛ. Кубок Стэнли

Финал

Первый матч

«Тампа-Бэй» — «Даллас» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Счет в серии: 0-1

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
8
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир