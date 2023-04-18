«Миннесота» во втором овертайме обыграла «Даллас», Капризов отметился шайбой
«Миннесота» во втором овертайме обыграла в гостях «Даллас» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 3:2 2ОТ.
В составе «Старз» шайбы на счету Роопе Хинца и Джейсона Робертсона.
За «Уайлд» отметился Кирилл Капризов, который стал вторым игроком за 32 года с 10 голами в первых 14 играх плей-офф НХЛ. Еще одна шайба на счету Сэма Стила. Победный гол забил Райан Хартман на 33-й минуте овертайма.
Хоккей
НХЛ
Плей-офф
Первый раунд
«Даллас» — «Миннесота» — 2:3 2ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)
Голы: Капризов — 1 (бол., Сперджен, Зуккарелло), 19:12 — 0:1. Хинтц — 1 (бол., Бенн), 22:08 — 1:1. Робертсон — 1 (бол., Хейсканен, Павелски), 24:13 — 2:1. Стил — 1 (Нюквист), 34:25 — 2:2. Хартман — 1 (Стил), 92:20 — 2:3.
Вратари: Эттингер — Густавссон.
Штраф: 22 — 14.
Броски: 54 (5+10+12+27) — 48 (10+19+7+12).
Наши: Дадонов (23.10/4/0) — Капризов (28.39/6/0).
18 апреля. Даллас. American Airlines Center.
Счет в серии: 0-1
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
0 - 0
|0 - 0
|
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
0 - 0
|0 - 0
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
|0 - 0
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 1
|0 - 1
|
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
1 - 0
|1 - 0
|
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
0 - 1
|0 - 1
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
1 - 0
|1 - 0
|15.04
|02:30
|
Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
|18.04
|02:00
|
Каролина – Айлендерс
|2 : 1
|18.04
|02:30
|
Бостон – Флорида
|3 : 1
|18.04
|04:30
|
Даллас – Миннесота
|2 : 3 ОТ
|18.04
|05:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|3 : 4 ОТ
|И
|О
|
|
Анже Копитар
Лос-Анджелес
|1
|4
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|1
|2
|
|
Адриан Кемпе
Лос-Анджелес
|1
|2
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|1
|2
|
|
Адриан Кемпе
Лос-Анджелес
|1
|2
|
|
Брэд Маршан
Бостон
|1
|1
|И
|КН
|
|
Антти Раанта
Каролина
|1
|1.00
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|1
|1.00
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|1
|1.30