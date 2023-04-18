«Миннесота» во втором овертайме обыграла «Даллас», Капризов отметился шайбой

«Миннесота» во втором овертайме обыграла в гостях «Даллас» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 3:2 2ОТ.

В составе «Старз» шайбы на счету Роопе Хинца и Джейсона Робертсона.

За «Уайлд» отметился Кирилл Капризов, который стал вторым игроком за 32 года с 10 голами в первых 14 играх плей-офф НХЛ. Еще одна шайба на счету Сэма Стила. Победный гол забил Райан Хартман на 33-й минуте овертайма.

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Первый раунд

«Даллас» — «Миннесота» — 2:3 2ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Капризов — 1 (бол., Сперджен, Зуккарелло), 19:12 — 0:1. Хинтц — 1 (бол., Бенн), 22:08 — 1:1. Робертсон — 1 (бол., Хейсканен, Павелски), 24:13 — 2:1. Стил — 1 (Нюквист), 34:25 — 2:2. Хартман — 1 (Стил), 92:20 — 2:3.

Вратари: Эттингер — Густавссон.

Штраф: 22 — 14.

Броски: 54 (5+10+12+27) — 48 (10+19+7+12).

Наши: Дадонов (23.10/4/0) — Капризов (28.39/6/0).

18 апреля. Даллас. American Airlines Center.

Счет в серии: 0-1