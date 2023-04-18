«Лос-Анджелес» в овертайме обыграл «Эдмонтон» в первом матче серии плей-офф

«Лос-Анджелес» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме обыграл в гостях «Эдмонтон» со счетом 4:3.

В составе «Ойлерз» дубль оформил Леон Драйзайтль, еще один гол на счету Эвана Бушара. У «Кингз» отличились Адриан Кемпе, забивший два гола, и Анже Копитар. Победная шайба на счету Алекса Аяфалло.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Лос-Анджелеса». Следующий матч пройдет 20 апреля и начнется в 5:00 мск.

Хоккей

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 3:4 ОТ (2:0, 0:0, 1:3, 0:1)

Голы: Драйзайтль — 1 (Янмарк), 6:57 — 1:0. Бушар — 1 (бол., Нюджент-Хопкинс, Хаймэн), 12:31 — 2:0. Кемпе — 1 (Рой, Копитар), 40:52 — 2:1. Драйзайтль — 2 (Кейн), 48:46 — 3:1. Кемпе — 2 (Байфилд, Копитар), 51:23 — 3:2. Копитар — 1 (бол., Дано, Арвидссон), 59:43 — 3:3. Иафалло — 1 (бол., Арвидссон, Копитар), 69:19 — 3:4.

Вратари: Скиннер — Корписало.

Штраф: 14 — 8.

Броски: 40 (9+13+7+11) — 35 (6+11+14+4).

Наши: Костин (9.17/0/0) — Гавриков (20.43/2/0).

18 апреля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

Счет в серии: 0-1