Кубок Стэнли: «Эдмонтон» в овертайме проиграл «Лос-Анджелесу», «Даллас» — «Миннесота»
Матчи первого раунда плей-офф НХЛ 18 апреля. «Бостон» на своем льду обыграл «Флориду» (3:1) и другие встречи.
НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. Восток. Первые матчи
«Каролина» — «Айлендерс» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы: Ахо — 1 (бол., Бернс, Нечас), 3:47 — 1:0. Ноесен — 1 (бол., Бернс, Нечас), 22:27 — 2:0. Пулок — 1, 22:51 — 2:1.
Вратари: Раанта — Сорокин (58:24).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 37 (14+15+8) — 25 (10+7+8).
Наши: — - -.
18 апреля. Роли. PNC Arena. 18680 зрителей.
Счет в серии: 1-0.
«Бостон» — «Флорида» — 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
Голы: Пастрняк — 1 (бол., Бертуцци, Крейчи), 5:58 — 1:0. Маршан — 1 (Макэвой, Орлов), 23:41 — 2:0. Ткачак — 1, 26:34 — 2:1. Дебраск — 1 (Бертуцци, Заха), 37:32 — 3:1.
Вратари: Ульмарк — Лион (57:10).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 29 (8+8+13) — 32 (15+9+8).
Наши: Орлов (22.32/5/+1) — -.
18 апреля. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.
Счет в серии: 1-0.
НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. Запад. Первые матчи
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 3:4 ОТ (2:0, 0:0, 1:3, 0:1)
Голы: Драйзайтль — 1 (Янмарк), 6:57 — 1:0. Бушар — 1 (бол., Нюджент-Хопкинс, Хаймэн), 12:31 — 2:0. Кемпе — 1 (Рой, Копитар), 40:52 — 2:1. Драйзайтль — 2 (Кейн), 48:46 — 3:1. Кемпе — 2 (Байфилд, Копитар), 51:23 — 3:2. Копитар — 1 (бол., Дано, Арвидссон), 59:43 — 3:3. Иафалло — 1 (бол., Арвидссон, Копитар), 69:19 — 3:4.
Вратари: Скиннер — Корписало.
Штраф: 14 — 8.
Броски: 40 (9+13+7+11) — 35 (6+11+14+4).
Наши: Костин (9.17/0/0) — Гавриков (20.43/2/0).
18 апреля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.
Счет в серии: 0-1.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
0 - 0
|0 - 0
|
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
0 - 0
|0 - 0
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
0 - 0
|0 - 0
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 1
|0 - 1
|
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
1 - 0
|1 - 0
|
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
1 - 0
|1 - 0
|15.04
|02:30
|
Коламбус – Баффало
|2 : 5
|15.04
|03:00
|
Нэшвилл – Колорадо
|3 : 4
|18.04
|02:00
|
Каролина – Айлендерс
|2 : 1
|18.04
|02:30
|
Бостон – Флорида
|3 : 1
|18.04
|04:30
|
Даллас – Миннесота
|- : -
|18.04
|05:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|3 : 4 ОТ
|И
|О
|
|
Тайлер Бертуцци
Бостон
|1
|2
|
|
Брент Бернс
Каролина
|1
|2
|
|
Мартин Нечас
Каролина
|1
|2
|И
|Г
|
|
Брэд Маршан
Бостон
|1
|1
|
|
Стефан Ноесен
Каролина
|1
|1
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|1
|1
|И
|КН
|
|
Антти Раанта
Каролина
|1
|1.00
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|1
|1.00
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|1
|2.05