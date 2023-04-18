Кубок Стэнли: «Эдмонтон» в овертайме проиграл «Лос-Анджелесу», «Даллас» — «Миннесота»

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Матчи первого раунда плей-офф НХЛ 18 апреля. «Бостон» на своем льду обыграл «Флориду» (3:1) и другие встречи.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. Восток. Первые матчи

«Каролина» — «Айлендерс» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Ахо — 1 (бол., Бернс, Нечас), 3:47 — 1:0. Ноесен — 1 (бол., Бернс, Нечас), 22:27 — 2:0. Пулок — 1, 22:51 — 2:1.

Вратари: Раанта — Сорокин (58:24).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 37 (14+15+8) — 25 (10+7+8).

Наши: — - -.

18 апреля. Роли. PNC Arena. 18680 зрителей.

Счет в серии: 1-0.

«Бостон» — «Флорида» — 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Голы: Пастрняк — 1 (бол., Бертуцци, Крейчи), 5:58 — 1:0. Маршан — 1 (Макэвой, Орлов), 23:41 — 2:0. Ткачак — 1, 26:34 — 2:1. Дебраск — 1 (Бертуцци, Заха), 37:32 — 3:1.

Вратари: Ульмарк — Лион (57:10).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 29 (8+8+13) — 32 (15+9+8).

Наши: Орлов (22.32/5/+1) — -.

18 апреля. Бостон. TD Garden. 17850 зрителей.

Счет в серии: 1-0.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференций. Запад. Первые матчи

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 3:4 ОТ (2:0, 0:0, 1:3, 0:1)

Голы: Драйзайтль — 1 (Янмарк), 6:57 — 1:0. Бушар — 1 (бол., Нюджент-Хопкинс, Хаймэн), 12:31 — 2:0. Кемпе — 1 (Рой, Копитар), 40:52 — 2:1. Драйзайтль — 2 (Кейн), 48:46 — 3:1. Кемпе — 2 (Байфилд, Копитар), 51:23 — 3:2. Копитар — 1 (бол., Дано, Арвидссон), 59:43 — 3:3. Иафалло — 1 (бол., Арвидссон, Копитар), 69:19 — 3:4.

Вратари: Скиннер — Корписало.

Штраф: 14 — 8.

Броски: 40 (9+13+7+11) — 35 (6+11+14+4).

Наши: Костин (9.17/0/0) — Гавриков (20.43/2/0).

18 апреля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

Счет в серии: 0-1.

«Даллас» — «Миннесота»