Капризов стал вторым игроком за 32 года с 10 голами в первых 14 играх плей-офф НХЛ

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Далласа».

Таким образом, 25-летний россиянин забил 10 голов в первых 14 матчах плей-офф и стал вторым игроком с таким показателем за 32 года после Владимира Тарасенко. Всего 10 игроков с 1944 года добились 10 заброшенных шайб в своих первых 14 матчах плей-офф.

Также Капризов делит четвертое место в истории клуба по голам в плей-офф за карьеру.