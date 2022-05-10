«Калгари» победил «Даллас» и сравнял счет в серии

«Калгари» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ победил «Даллас» со счетом 4:1. Встреча прошла в Далласе.

Шайбы забросили Расмус Андерссон, Джонни Гудро, Элиас Линдхольм и Майкл Баклунд. В составе «Старз» гол забил Тайлер Сегин.

Счет в серии стал ничейным 2-2. Пятая игра пройдет в Калгари 11 мая (начало — в 23.00 мск).

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

«Даллас» — «Калгари» — 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)

Голы: Андерссон — 1 (бол., Ткачак, Тоффоли), 30:03 — 0:1. Годро — 1 (буллит), 47:47 — 0:2. Линдхольм — 3 (Годро, Хэнифин), 51:53 — 0:3. Сегин — 1 (бол., Павелски, Хинтц), 55:03 — 1:3. Баклунд — 1 (п.в., Льюис), 59:38 — 1:4.

Вратари: Эттингер (54:02 — 55:03, 57:31 — 59:38) — Маркстрем.

Штраф: 12 — 14.

Броски: 35 (8+14+13) — 54 (19+20+15).

Наши: Гурьянов (12.57/1/0), Наместников (12.30/3/0), Радулов (7.00/1/-1) — Задоров (15.59/4/0).

10 мая. Даллас. American Airlines Center. 18 532 зрителя.