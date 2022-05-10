«Калгари» победил «Даллас» и сравнял счет в серии
«Калгари» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ победил «Даллас» со счетом 4:1. Встреча прошла в Далласе.
Шайбы забросили Расмус Андерссон, Джонни Гудро, Элиас Линдхольм и Майкл Баклунд. В составе «Старз» гол забил Тайлер Сегин.
Счет в серии стал ничейным 2-2. Пятая игра пройдет в Калгари 11 мая (начало — в 23.00 мск).
НХЛ
Плей-офф
Первый раунд
«Даллас» — «Калгари» — 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)
Голы: Андерссон — 1 (бол., Ткачак, Тоффоли), 30:03 — 0:1. Годро — 1 (буллит), 47:47 — 0:2. Линдхольм — 3 (Годро, Хэнифин), 51:53 — 0:3. Сегин — 1 (бол., Павелски, Хинтц), 55:03 — 1:3. Баклунд — 1 (п.в., Льюис), 59:38 — 1:4.
Вратари: Эттингер (54:02 — 55:03, 57:31 — 59:38) — Маркстрем.
Штраф: 12 — 14.
Броски: 35 (8+14+13) — 54 (19+20+15).
Наши: Гурьянов (12.57/1/0), Наместников (12.30/3/0), Радулов (7.00/1/-1) — Задоров (15.59/4/0).
10 мая. Даллас. American Airlines Center. 18 532 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
|2 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|2 - 2
|
Рейнджерс - Питтсбург
|1 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|2 - 2
|
Торонто - Тампа-Бэй
|2 - 2
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 2
|
Каролина - Бостон
|2 - 2
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Брэд Маршан
Бостон
|4
|9
|
|
Сидни Кросби
Питтсбург
|4
|9
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|4
|7
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|4
|5
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|4
|5
|
|
Джейк Гюнтцель
Питтсбург
|4
|5
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|3
|1.01
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|3
|1.36
|
|
Дарси Кемпер
Колорадо
|3
|1.63