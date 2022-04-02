Дадонов набрал 10 очков в 6 последних матчах за «Вегас»

Форвард «Вегаса» Евгений Дадонов сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (5:2).

Таким образом, 33-летний россиянин набрал 10 (5+5) очков в последних 6 матчах, в одном из которых остался без результативных действий.

В марте НХЛ объявила недействительной сделку по обмену Дадонова в «Анахайм». Сделка признана недействительной, так как при ее исполнении был проигнорирован пункт в контракте Дадонова, о запрете обмена, который не был соблюден.

В текущем сезоне Дадонов провел 66 матчей, в которых набрал 34 (17+17) очков.