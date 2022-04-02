Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (5:6 ОТ). Россиянин отметился дублем в этой встрече.

«Они довольно хорошо начали, передвигались очень быстро, и казалось, что мы не можем справиться с их скоростью. Они воспользовались своими голевыми моментами, но после этого мы отыгрались и провели хорошие второй и третий периоды. Я думаю, что это хороший момент для нас после первой 20-минутки. Это хорошая команда, но и мы хороши. Мы верили друг в друга», — приводит слова Бучневича официальный сайт НХЛ.

После этого матча «Сент-Луис» с 84 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Эдмонтон» с 83 очками — на шестой строчке.