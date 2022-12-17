Три россиянина попали в список The Athletic из 25 игроков, которых могут обменять
Издание The Athletic составило рейтинг из 25 хоккеистов НХЛ, которых могут быть обменяны до дедлайна.
В список попали три российских игрока: Владимир Тарасенко («Сент-Луис», 6 место), Владислав Гавриков («Коламбус», 10 место) и Дмитрий Куликов («Анахайм», 21 место).
Полностью Топ-25 выглядит следующим образом:
1. Бо Хорват («Ванкувер»).
2. Джейкоб Чикран («Аризона»).
3. Патрик Кейн («Чикаго»).
4. Тимо Майер («Сан-Хосе»).
5. Райан О'Райлли («Сент-Луис»).
6. Владимир Тарасенко («Сент-Луис»).
7. Джонатан Тэйвз («Чикаго»).
8. Йон Клингберг («Анахайм»).
9. Брок Безер («Ванкувер»).
10. Владислав Гавриков («Коламбус»).
11. Мэтт Дамба («Миннесота»).
12. Шейн Гостисбер («Филадельфия»).
13. Ессе Пульюярви («Эдмонтон»).
14. Шон Монахан («Монреаль»).
15. Джеймс ван Римсдайк («Филадельфия»).
16. Энтони Дюклер («Флорида»).
17. Андреас Атанасиу («Чикаго».
18. Джоэль Эдмундсон, «Монреаль».
19. Джек Рослович («Коламбус»).
20. Джеймс Раймер («Сан-Хосе»).
21. Дмитрий Куликов («Анахайм»).
22. Макс Доми( «Чикаго»).
23. Кэм Тальбо («Оттава»).
24. Алекс Голигоски («Миннесота»).
25. Люк Шенн («Ванкувер»).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|30
|21
|9
|44
|2
|Каролина
|29
|17
|12
|40
|3
|Питтсбург
|30
|18
|12
|40
|4
|Рейнджерс
|31
|16
|15
|37
|5
|Айлендерс
|30
|17
|13
|35
|6
|Вашингтон
|32
|15
|17
|34
|7
|Филадельфия
|31
|10
|21
|27
|8
|Коламбус
|29
|10
|19
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|29
|23
|6
|48
|2
|Торонто
|31
|19
|12
|44
|3
|Тампа-Бэй
|29
|19
|10
|39
|4
|Детройт
|29
|13
|16
|32
|5
|Флорида
|31
|14
|17
|32
|6
|Баффало
|30
|14
|16
|30
|7
|Монреаль
|30
|14
|16
|30
|8
|Оттава
|29
|13
|16
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|31
|18
|13
|41
|2
|Виннипег
|29
|19
|10
|39
|3
|Миннесота
|29
|16
|13
|34
|4
|Колорадо
|28
|15
|13
|32
|5
|Сент-Луис
|30
|14
|16
|29
|6
|Нэшвилл
|28
|12
|16
|28
|7
|Аризона
|27
|9
|18
|22
|8
|Чикаго
|28
|7
|21
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|32
|22
|10
|45
|2
|Лос-Анджелес
|33
|16
|17
|37
|3
|Сиэтл
|29
|16
|13
|35
|4
|Эдмонтон
|31
|17
|14
|35
|5
|Калгари
|30
|13
|17
|32
|6
|Ванкувер
|29
|13
|16
|29
|7
|Сан-Хосе
|31
|10
|21
|25
|8
|Анахайм
|31
|8
|23
|19
|17.12
|04:00
|
Миннесота – Чикаго
|- : -
|17.12
|05:00
|
Калгари – Сент-Луис
|- : -
|17.12
|05:30
|
Аризона – Айлендерс
|- : -
|17.12
|21:00
|
Бостон – Коламбус
|- : -
|17.12
|21:00
|
Детройт – Оттава
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|31
|60
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|31
|52
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|30
|46
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|31
|27
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|30
|24
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|31
|23
|И
|КН
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|11
|1.70
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|21
|1.83
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|13
|2.01