Член совета ИИХФ Райндль назвал невероятным достижением 800 шайб Овечкина в НХЛ

Член совета ИИХФ Франц Райндль в разговоре с «СЭ» отреагировал на 800-ю шайбу нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в НХЛ. Российский форвард оформил хет-трик в матче против «Чикаго» (7:3).

«Это невероятное достижение. Забить столько — просто великолепно. Каждая игра, которую я смотрел на протяжении всей карьеры Овечкина — наслаждение. Никто не знает, сколько еще Овечкин сможет продолжать играть в хоккей. Многое зависит от его тела. Думаю, еще пару лет он точно поиграет! Он в хорошей форме, выглядит фантастически на льду!», — сказал Райндль «СЭ».

Овечкин стал третьим игроком с 800 голами в истории НХЛ. Впереди только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Ранее Овечкин побил рекорд НХЛ, забив 136-й первый гол в матче, и стал третьим игроком в истории лиги по количеству хет-триков среди крайних нападающих.