Овечкин проделал путь от 700-го до 800-го гола за 161 матч, обойдя Хоу (256) и Гретцки (231)

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин преодолел рубеж в 800 голов в регулярном чемпионате НХЛ. Форвард оформил хет-трик в матче против «Чикаго» (7:3).

Путь от 700-й до 800-й шайбы россиянин проделал за 161 матч. У Горди Хоу и Уэйна Гретцки на это ушло 256 и 231 матч соответственно.

Они единственные игроки, которые опережают Овечкина в списке лучших снайперов в истории НХЛ. У Хоу 801 шайба, Гретцки забил 894.