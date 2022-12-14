Кожевников считает, что Овечкин может забросить 1000 шайб в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может забросить 1000 шайб в НХЛ.

«Мы все ожидаем, что в этом году он обгонит Хоу и приблизится к Гретцки. Для такого человека, как Саша, вполне реально забросить и 1000 шайб, и погоня за Гретцки станет неактуальной. Однако жизнь может распорядиться по-другому. Если вдруг будут травмы, то это может помешать», — цитирует Кожевникова Metaratings.ru.

Овечкин забил свой 800-й гол в регулярных чемпионатах и стал 3-м игроком с таким показателем в истории лиги. Впереди только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).