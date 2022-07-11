«Чикаго» выкупит контракты форвардов Коннолли и Боргстрема

«Чикаго» выставил двух игроков на безусловный драфт отказов, чтобы потом расторгнуть с ними контракты, сообщает TSN.

«Блэкхокс» поместили нападающих Бретта Коннолли и Хенрика Боргстрема на драфт отказов.

Контракт 30-летнего Коннолли с кэпхитом 3,5 миллиона долларов действовал до конца следующего сезона. Он провел 9 матчей в прошлом сезоне НХЛ.

Соглашение 24-летнего Боргстрема с окладом 1 миллион долларов также было рассчитано до конца сезона-2022/23. Финн набрал 7 (4+3) очков в 52 играх прошедшего сезона.

Ранее «Чикаго» обменяло форвардов Алекса Дебринкета и Кирби Дака в другие клубы, а нападающие Доминик Кубалик и Дилан Строум не получат квалификационные предложения.