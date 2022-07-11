Мичков занял второе место в предварительном рейтинге драфта-2023 от The Athletic

Колумнист авторитетного портала The Athletic Кори Пронман опубликовал предварительный рейтинг лучших проспектов для драфта НХЛ 2023 года.

Возглавил список канадский форвард Коннор Бедард. Вторую строчку занял российский нападающий Матвей Мичков.

Также в топ-20 первого раунда попали еще двое россиян: защитник Михаил Гуляев и нападающий Даниил Бут.

Рейтинг проспектов драфта-2023

Версия The Athletic

1. Коннор Бедард — (нападающий, Канада, «Реджайна Пэтс», WHL)

2. Матвей Мичков — (нападающий, Россия, СКА-1946, МХЛ)

3. Адам Фантилли — (нападающий, Канада, «Чикаго Стил», USHL)

4. Зак Бэнсон — (нападающий, Канада, «Виннипег Айс», WHL)

5. Далибор Дворски — (нападающий, Словакия, АИК J20, J20 Nationell)

6. Каспер Халттунен — (нападающий, Финляндия, «Йокерит U20», U20 SM-Sarja)

7. Нейт Даниелсон — (нападающий, Канада, «Брэндон Уит Кингз», WHL)

8. Чарли Страмел — (нападающий, США, USNTDP, USHL)

9. Кэм Аллен — (защитник, Канада, «Гелф Шторм», WHL)

10. Мэттью Вуд — (нападающий, Канада, «Виктория Роялс», WHL)...

12. Михаил Гуляев — (защитник, Россия, «Омские Крылья», МХЛ)

18. Даниил Бут — (нападающий, Россия, «Локо», МХЛ)