Капитан фарм-клуба «Вашингтона» завершил карьеру. Он станет скаутом «Торонто»

Капитан фарм-клуба «Вашингтона» в АХЛ — «Херши» — Мэтт Моулсон завершил карьеру, сообщает сайт клуб.

38-летний хоккеист перейдет на работу в «Торонто», где займет место в отделе скаутов.

В НХЛ Моулсон выступал за «Лос-Анджелес», «Айлендерс», «Баффало» и «Миннесоту». Всего в лиге на его счету 650 матчей и 369 (176+193) очков.