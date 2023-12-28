Дубль Бедарда принес «Чикаго» победу над «Виннипегом»

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«Чикаго» дома обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

У хозяев отличился дублем Коннор Бедард, единственную шайбу гостей забросил Морган Бэррон.

«Чикаго» занимает 15-е место в таблице Западной конференции с 23 очками в 34 матчах.

«Виннипег» идет на четвертой строчке с 44 очками в 33 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Виннипег» — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Бедард — 14 (Мерфи, Курашев), 15:57 — 1:0. Бэррон — 6 (Юнссон Фьелльбю, Тонинато), 23:47 — 1:1. Бедард — 15 (Власик, Бовилье), 62:15 — 2:1.

Вратари: Мразек — Хеллибак.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 25 (5+7+12+1) — 38 (13+14+9+2).

Наши: Зайцев (17.29/2/0) — Наместников (16.09/0/-1).

28 декабря. Чикаго. United Center.