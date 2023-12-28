Дубль Бедарда принес «Чикаго» победу над «Виннипегом»
«Чикаго» дома обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.
У хозяев отличился дублем Коннор Бедард, единственную шайбу гостей забросил Морган Бэррон.
«Чикаго» занимает 15-е место в таблице Западной конференции с 23 очками в 34 матчах.
«Виннипег» идет на четвертой строчке с 44 очками в 33 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Виннипег» — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Бедард — 14 (Мерфи, Курашев), 15:57 — 1:0. Бэррон — 6 (Юнссон Фьелльбю, Тонинато), 23:47 — 1:1. Бедард — 15 (Власик, Бовилье), 62:15 — 2:1.
Вратари: Мразек — Хеллибак.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 25 (5+7+12+1) — 38 (13+14+9+2).
Наши: Зайцев (17.29/2/0) — Наместников (16.09/0/-1).
28 декабря. Чикаго. United Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|33
|24
|9
|49
|2
|Айлендерс
|34
|16
|18
|41
|3
|Филадельфия
|33
|18
|15
|40
|4
|Каролина
|35
|18
|17
|40
|5
|Вашингтон
|32
|17
|15
|39
|6
|Нью-Джерси
|33
|18
|15
|38
|7
|Питтсбург
|33
|16
|17
|36
|8
|Коламбус
|36
|11
|25
|29
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|33
|20
|13
|46
|2
|Флорида
|34
|20
|14
|42
|3
|Торонто
|32
|17
|15
|40
|4
|Тампа-Бэй
|36
|17
|19
|39
|5
|Детройт
|35
|16
|19
|36
|6
|Монреаль
|33
|15
|18
|35
|7
|Баффало
|36
|14
|22
|32
|8
|Оттава
|30
|13
|17
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|35
|21
|14
|45
|2
|Виннипег
|33
|20
|13
|44
|3
|Даллас
|33
|20
|13
|44
|4
|Аризона
|34
|18
|16
|38
|5
|Нэшвилл
|35
|19
|16
|38
|6
|Сент-Луис
|34
|18
|16
|37
|7
|Миннесота
|33
|16
|17
|36
|8
|Чикаго
|34
|11
|23
|23
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|35
|23
|12
|49
|2
|Вегас
|35
|21
|14
|47
|3
|Лос-Анджелес
|30
|19
|11
|42
|4
|Сиэтл
|36
|13
|23
|35
|5
|Калгари
|35
|14
|21
|33
|6
|Эдмонтон
|31
|15
|16
|31
|7
|Анахайм
|33
|12
|21
|24
|8
|Сан-Хосе
|34
|9
|25
|21
|28.12
|03:00
|
Торонто – Оттава
|2 : 4
|28.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Флорида
|2 : 3
|28.12
|03:00
|
Рейнджерс – Вашингтон
|5 : 1
|28.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Коламбус
|4 : 3 ОТ
|28.12
|03:30
|
Баффало – Бостон
|1 : 4
|28.12
|03:30
|
Айлендерс – Питтсбург
|0 : 7
|28.12
|04:00
|
Сент-Луис – Даллас
|2 : 1
|28.12
|04:00
|
Нэшвилл – Каролина
|2 : 5
|28.12
|04:00
|
Миннесота – Детройт
|6 : 3
|28.12
|05:00
|
Чикаго – Виннипег
|2 : 1 ОТ
|28.12
|05:00
|
Аризона – Колорадо
|5 : 4 ОТ
|28.12
|05:30
|
Калгари – Сиэтл
|1 : 2
|28.12
|06:00
|
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
|- : -
|28.12
|06:00
|
Анахайм – Вегас
|5 : 2
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|35
|58
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|35
|56
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|35
|47
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|31
|28
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|35
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|35
|24
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|1
|1