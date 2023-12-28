«Баффало» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

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«Бостон» выиграл у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Бостон» занимает второе место в таблице Восточной конференции НХЛ с 46 очками в 33 матчах.

«Баффало» идет на 14-й строчке с 32 очками в 36 играх.