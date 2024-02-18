«Оттава» уступила «Чикаго», несмотря на голевую передачу Тарасенко

«Оттава» на выезде проиграла «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

Победную шайбу за 2 минуты до конца третьего периода забросил нападающий хозяев Джейсон Дикинсон.

Российский форвард «Оттавы» Владимир Тарасенко сделал результативную передачу.

«Чикаго» прервал серию из 8 поражений подряд, команда занимает последнее, 16-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 33 очками в 55 матчах.

«Оттава» идет 15-й на «Востоке» с 46 очками в 51 игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Оттава» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Фолиньо — 12 (Курашев, Бедард), 13:29 — 1:0. Штюцле — 12 (Жиру, Джозеф), 15:57 — 1:1. Чикран — 9 (бол., Тарасенко, Штюцле), 28:13 — 1:2. Бедард — 16 (Курашев), 30:54 — 2:2. Дикинсон — 17 (Т. Джонсон, Андерсон), 58:08 — 3:2.

Вратари: Мразек — Корписало.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 22 (8+6+8) — 42 (7+22+13).

Наши: — - Зуб (20.03/1/-1), Тарасенко (16.43/3/-1).

17 февраля. Чикаго. United Center. 18888 зрителей