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Сегодня, 01:55

«Эдмонтон» обыграл «Даллас» в овертайме

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Эдмонтон» на выезде обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

В основное время у хозяев забросили Мэйсон Марчмент, Томас Харли и Мэтт Дюшен. У гостей отличились Эван Бушар, Кори Перри и Дерек Райан.

Победный гол в овертайме забил защитник «Эдмонтона» Эван Бушар, оформивший дубль.

«Даллас» занимает второе место в таблице Западной конференции с 75 очками в 55 матчах. «Эдмонтон» идет шестым с 65 очками в 51 игре.

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Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Эдмонтон» — 3:4 ОТ (0:0, 3:3, 0:0, 0:1)

Голы: Марчмент — 18 (бол., Джонстон, Дюшен), 21:08 — 1:0. Бушар — 13 (Экхольм, Перри), 22:03 — 1:1. Харли — 14 (Дюшен, Хейсканен), 24:47 — 2:1. Перри — 6 (Макдэвид, Драйзайтль), 26:55 — 2:2. Райан — 5 (мен., Нюджент-Хопкинс), 38:42 — 2:3. Дюшен — 22 (бол., Марчмент, Харли), 39:02 — 3:3. Бушар — 14 (бол., Драйзайтль), 60:30 — 3:4.

Вратари: Эттингер — Пикар.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 27 (6+16+5+0) — 24 (7+10+6+1).

17 февраля. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя

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ХК Эдмонтон Ойлерз
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4 Нью-Джерси 53 27 26 58
5 Айлендерс 53 22 31 57
6 Питтсбург 51 24 27 55
7 Вашингтон 52 23 29 54
8 Коламбус 52 16 36 42
Атлантический дивизион И В П О
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2 Флорида 54 35 19 74
3 Тампа-Бэй 55 30 25 65
4 Торонто 52 28 24 64
5 Детройт 53 27 26 60
6 Монреаль 54 22 32 52
7 Баффало 53 23 30 50
8 Оттава 51 22 29 46
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 55 34 21 75
2 Колорадо 55 33 22 70
3 Виннипег 51 32 19 69
4 Сент-Луис 53 29 24 60
5 Нэшвилл 54 27 27 56
6 Миннесота 53 25 28 55
7 Аризона 53 23 30 50
8 Чикаго 55 15 40 33
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 55 37 18 80
2 Вегас 53 31 22 68
3 Эдмонтон 51 32 19 65
4 Лос-Анджелес 52 26 26 62
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