«Эдмонтон» обыграл «Даллас» в овертайме
«Эдмонтон» на выезде обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.
В основное время у хозяев забросили Мэйсон Марчмент, Томас Харли и Мэтт Дюшен. У гостей отличились Эван Бушар, Кори Перри и Дерек Райан.
Победный гол в овертайме забил защитник «Эдмонтона» Эван Бушар, оформивший дубль.
«Даллас» занимает второе место в таблице Западной конференции с 75 очками в 55 матчах. «Эдмонтон» идет шестым с 65 очками в 51 игре.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Эдмонтон» — 3:4 ОТ (0:0, 3:3, 0:0, 0:1)
Голы: Марчмент — 18 (бол., Джонстон, Дюшен), 21:08 — 1:0. Бушар — 13 (Экхольм, Перри), 22:03 — 1:1. Харли — 14 (Дюшен, Хейсканен), 24:47 — 2:1. Перри — 6 (Макдэвид, Драйзайтль), 26:55 — 2:2. Райан — 5 (мен., Нюджент-Хопкинс), 38:42 — 2:3. Дюшен — 22 (бол., Марчмент, Харли), 39:02 — 3:3. Бушар — 14 (бол., Драйзайтль), 60:30 — 3:4.
Вратари: Эттингер — Пикар.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 27 (6+16+5+0) — 24 (7+10+6+1).
17 февраля. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|54
|35
|19
|73
|2
|Каролина
|53
|31
|22
|67
|3
|Филадельфия
|55
|29
|26
|65
|4
|Нью-Джерси
|53
|27
|26
|58
|5
|Айлендерс
|53
|22
|31
|57
|6
|Питтсбург
|51
|24
|27
|55
|7
|Вашингтон
|52
|23
|29
|54
|8
|Коламбус
|52
|16
|36
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|55
|32
|23
|75
|2
|Флорида
|54
|35
|19
|74
|3
|Тампа-Бэй
|55
|30
|25
|65
|4
|Торонто
|52
|28
|24
|64
|5
|Детройт
|53
|27
|26
|60
|6
|Монреаль
|54
|22
|32
|52
|7
|Баффало
|53
|23
|30
|50
|8
|Оттава
|51
|22
|29
|46
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|55
|34
|21
|75
|2
|Колорадо
|55
|33
|22
|70
|3
|Виннипег
|51
|32
|19
|69
|4
|Сент-Луис
|53
|29
|24
|60
|5
|Нэшвилл
|54
|27
|27
|56
|6
|Миннесота
|53
|25
|28
|55
|7
|Аризона
|53
|23
|30
|50
|8
|Чикаго
|55
|15
|40
|33
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|55
|37
|18
|80
|2
|Вегас
|53
|31
|22
|68
|3
|Эдмонтон
|51
|32
|19
|65
|4
|Лос-Анджелес
|52
|26
|26
|62
|5
|Сиэтл
|54
|23
|31
|56
|6
|Калгари
|54
|25
|29
|55
|7
|Анахайм
|53
|19
|34
|40
|8
|Сан-Хосе
|53
|15
|38
|35
|18.02
|00:00
|
Калгари – Детройт
|- : -
|18.02
|01:00
|
Тампа-Бэй – Флорида
|- : -
|18.02
|01:00
|
Сент-Луис – Нэшвилл
|- : -
|18.02
|01:00
|
Миннесота – Баффало
|- : -
|18.02
|03:00
|
Торонто – Анахайм
|- : -
|18.02
|03:00
|
Монреаль – Вашингтон
|- : -
|18.02
|04:00
|
Нью-Джерси – Филадельфия
|- : -
|18.02
|06:00
|
Ванкувер – Виннипег
|- : -
|18.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Коламбус
|- : -
|18.02
|06:30
|
Вегас – Каролина
|- : -
|18.02
|23:00
|
Айлендерс – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|54
|93
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|55
|89
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|49
|81
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|51
|45
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|54
|39
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|54
|36
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Энтони Столарз
Флорида
|17
|1.97