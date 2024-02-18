«Эдмонтон» обыграл «Даллас» в овертайме

«Эдмонтон» на выезде обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

В основное время у хозяев забросили Мэйсон Марчмент, Томас Харли и Мэтт Дюшен. У гостей отличились Эван Бушар, Кори Перри и Дерек Райан.

Победный гол в овертайме забил защитник «Эдмонтона» Эван Бушар, оформивший дубль.

«Даллас» занимает второе место в таблице Западной конференции с 75 очками в 55 матчах. «Эдмонтон» идет шестым с 65 очками в 51 игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Эдмонтон» — 3:4 ОТ (0:0, 3:3, 0:0, 0:1)

Голы: Марчмент — 18 (бол., Джонстон, Дюшен), 21:08 — 1:0. Бушар — 13 (Экхольм, Перри), 22:03 — 1:1. Харли — 14 (Дюшен, Хейсканен), 24:47 — 2:1. Перри — 6 (Макдэвид, Драйзайтль), 26:55 — 2:2. Райан — 5 (мен., Нюджент-Хопкинс), 38:42 — 2:3. Дюшен — 22 (бол., Марчмент, Харли), 39:02 — 3:3. Бушар — 14 (бол., Драйзайтль), 60:30 — 3:4.

Вратари: Эттингер — Пикар.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 27 (6+16+5+0) — 24 (7+10+6+1).

17 февраля. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя