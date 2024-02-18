Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился эмоциями от совместной тренировки с бывшим форвардом «Пингвинз» Яромиром Ягром.

52-летний хоккеист, выступающий за чешский «Кладно», поучаствовал в тренировке «Питтсбурга» 17 февраля. В ночь на 19 февраля «Пингвинз» проведут домашний матч против «Лос-Анджелеса», перед которым состоится церемония поднятия свитера Ягра и выведения 68-го номера, под которым он выступал за клуб.

«Легенда на льду — это невероятно. Мы знаем, насколько Яромир хорош, но я удивлен, что он по-прежнему так хорошо катается. Рад потренироваться с ним — это отличные воспоминания на всю жизнь. Я рос на игре Ягра. Отличный день», — приводит официальный сайт НХЛ слова Малкина.

Яромир Ягр выступал за «Питтсбург» с 1990 по 2001 год. Вместе с командой он дважды выигрывал Кубок Стэнли.