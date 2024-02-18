Малкин о тренировке с Ягром: «Удивлен, что он по-прежнему хорошо катается. Легенда на льду — это невероятно»
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился эмоциями от совместной тренировки с бывшим форвардом «Пингвинз» Яромиром Ягром.
52-летний хоккеист, выступающий за чешский «Кладно», поучаствовал в тренировке «Питтсбурга» 17 февраля. В ночь на 19 февраля «Пингвинз» проведут домашний матч против «Лос-Анджелеса», перед которым состоится церемония поднятия свитера Ягра и выведения 68-го номера, под которым он выступал за клуб.
«Легенда на льду — это невероятно. Мы знаем, насколько Яромир хорош, но я удивлен, что он по-прежнему так хорошо катается. Рад потренироваться с ним — это отличные воспоминания на всю жизнь. Я рос на игре Ягра. Отличный день», — приводит официальный сайт НХЛ слова Малкина.
Яромир Ягр выступал за «Питтсбург» с 1990 по 2001 год. Вместе с командой он дважды выигрывал Кубок Стэнли.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|54
|35
|19
|73
|2
|Каролина
|53
|31
|22
|67
|3
|Филадельфия
|55
|29
|26
|65
|4
|Нью-Джерси
|53
|27
|26
|58
|5
|Айлендерс
|53
|22
|31
|57
|6
|Питтсбург
|51
|24
|27
|55
|7
|Вашингтон
|52
|23
|29
|54
|8
|Коламбус
|52
|16
|36
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|55
|32
|23
|75
|2
|Флорида
|54
|35
|19
|74
|3
|Тампа-Бэй
|55
|30
|25
|65
|4
|Торонто
|52
|28
|24
|64
|5
|Детройт
|53
|27
|26
|60
|6
|Монреаль
|54
|22
|32
|52
|7
|Баффало
|53
|23
|30
|50
|8
|Оттава
|50
|22
|28
|46
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|54
|34
|20
|74
|2
|Колорадо
|55
|33
|22
|70
|3
|Виннипег
|51
|32
|19
|69
|4
|Сент-Луис
|53
|29
|24
|60
|5
|Нэшвилл
|54
|27
|27
|56
|6
|Миннесота
|53
|25
|28
|55
|7
|Аризона
|53
|23
|30
|50
|8
|Чикаго
|54
|14
|40
|31
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|55
|37
|18
|80
|2
|Вегас
|53
|31
|22
|68
|3
|Эдмонтон
|50
|31
|19
|63
|4
|Лос-Анджелес
|52
|26
|26
|62
|5
|Сиэтл
|54
|23
|31
|56
|6
|Калгари
|54
|25
|29
|55
|7
|Анахайм
|53
|19
|34
|40
|8
|Сан-Хосе
|53
|15
|38
|35
|18.02
|00:00
|
Калгари – Детройт
|- : -
|18.02
|01:00
|
Тампа-Бэй – Флорида
|- : -
|18.02
|01:00
|
Сент-Луис – Нэшвилл
|- : -
|18.02
|01:00
|
Миннесота – Баффало
|- : -
|18.02
|03:00
|
Торонто – Анахайм
|- : -
|18.02
|03:00
|
Монреаль – Вашингтон
|- : -
|18.02
|04:00
|
Нью-Джерси – Филадельфия
|- : -
|18.02
|06:00
|
Ванкувер – Виннипег
|- : -
|18.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Коламбус
|- : -
|18.02
|06:30
|
Вегас – Каролина
|- : -
|18.02
|23:00
|
Айлендерс – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|54
|93
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|55
|89
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|48
|80
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|51
|45
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|54
|39
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|54
|36
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Энтони Столарз
Флорида
|17
|1.97