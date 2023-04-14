Гол Проворова в овертайме принес «Филадельфии» победу над «Чикаго»

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«Чикаго» на своем льду проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:5 ОТ. «Флайерз» одержали вторую победу подряд.

Победную шайбу в овертайме забросил российский защитник Иван Проворов.