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Сегодня, 20:00

НХЛ, 14 апреля: «Вашингтон» — «Нью-Джерси», «Коламбус» — «Питтсбург» и другие матчи

Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

14 апреля, пятница

2.00 (мск). «Баффало» — «Оттава»

2.00. «Вашингтон» — «Нью-Джерси»

2.00. «Коламбус» — «Питтсбург»

2.00. «Монреаль» — «Бостон»

2.00. «Рейнджерс» — «Торонто»

2.00. «Тампа-Бэй» — «Детройт»

2.00. «Флорида» — «Каролина»

3.00. «Даллас» — «Сент-Луис»

3.00. «Колорадо» — «Виннипег»

3.00. «Нэшвилл» — «Миннесота»

3.30. «Чикаго» — «Филадельфия»

4.00. «Эдмонтон» — «Сан-Хосе»

5.00. «Анахайм» — «Лос-Анджелес»

5.00. «Аризона» — «Ванкувер»

5.30. «Сиэтл» — «Вегас»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке

Источник: Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Хоккей
НХЛ
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13.04 02:00
Айлендерс – Монреаль
 4 : 2
13.04 02:30
Сент-Луис – Даллас
 2 : 5
13.04 05:00
Калгари – Сан-Хосе
 3 : 1
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