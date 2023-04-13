НХЛ, 14 апреля: «Вашингтон» — «Нью-Джерси», «Коламбус» — «Питтсбург» и другие матчи
Регулярный чемпионат НХЛ.
14 апреля, пятница
2.00 (мск). «Баффало» — «Оттава»
2.00. «Вашингтон» — «Нью-Джерси»
2.00. «Коламбус» — «Питтсбург»
3.30. «Чикаго» — «Филадельфия»
5.00. «Анахайм» — «Лос-Анджелес»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке
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Результаты / календарь
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
|13.04
|02:00
|
Айлендерс – Монреаль
|4 : 2
|13.04
|02:30
|
Сент-Луис – Даллас
|2 : 5
|13.04
|05:00
|
Калгари – Сан-Хосе
|3 : 1
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