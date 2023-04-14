Панарин стал лучшим бомбардиром и ассистентом «Рейнджерс» в регулярном чемпионате

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин стал лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате сезона-2022/23.

На счету 31-летнего россиянина 92 (29+63) очка в 82 матчах. На втором месте форвард Мика Зибанежад, у которого 91 (39+52) очко в 82 играх.

Также Панарин стал лучшим ассистентом команды, опередив защитника Адама Фокса на три передачи.

В сезоне-2021/22 Панарин набрал 96 (22+74) очков в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ, также став лучшим бомбардиром и ассистентом команды.