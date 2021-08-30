Чечелев продолжит карьеру в Северной Америке

Российский голкипер Даниил Чечелев в следующем сезоне будет выступать в Северной Америке, сообщает в своем Twitter хоккейный агент Алеша Пилко.

20-летний хоккеист в прошлом сезоне выступал за «Рязань» в ВХЛ и фарм-клуб «Витязя» в МХЛ «Русские Витязи». В ВХЛ он отыграл 21 матч (2,58 пропущенных гола в среднем за игру), в МХЛ — 19 (2,49).

Права на хоккеиста в НХЛ принадлежат «Калгари». Его выбрали в четвертом раунде драфта 2020 года.