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«Сан-Хосе» выставил Чеховича на драфт отказов с целью расторжения контракта

19:06
Иван Чехович. Фото ХК «Торпедо»
Иван Чехович. Фото ХК «Торпедо»
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«Сан-Хосе» выставил на драфт отказов нападающего Ивана Чеховича. С ним будет расторгнут контракт, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

В минувшем сезоне хоккеист играл за «Торпедо» на правах аренды. 22-летний Чехович набрал 34 (17+17) очка в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Он стал четвертым бомбардиром команды.

После завершения сезона в России Чехович провел четыре игры в НХЛ за «Шаркс».

Ранее с «Торпедо» продлил контракт форвард и лучший бомбардир клуба сезона-2020/21 Дамир Жафяров, с которым Чехович выступал в одном звене в прошлом чемпионате.

Команда тренера Дэвида Немировски начнет сезон КХЛ 2 сентября матчем против «Витязя».

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Иван Шитик все материалы автора

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