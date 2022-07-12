Плющев считает, что Малкину стоит вернуться в КХЛ
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев считает, что нападающему «Питтсбурга» Евгению Малкину нужно вернуться в КХЛ.
«Если Малкин сейчас выйдет на рынок и у него будут какие-то предложения — дай бог. Хотя я думаю, что ему лучше было бы вернуться домой. Надо заканчивать у себя дома — где родился, там и пригодился. По крайней мере, психологически он чувствовал бы себя дома гораздо комфортнее», — цитирует Плющева «Газета.Ru».
Плющев добавил, что «Пингвинз» не хотят рисковать, предлагая россиянину долгосрочный контракт.
Ранее появилась информация, что «Пингвинз» предлагают форварду контракт на три года, но 35-летний россиянин хочет соглашение на четыре сезона. Контракт Малкина с «Пингвинз», за которых магнитогорец выступает с 2006 года, заканчивается этим летом.
В прошедшем сезоне Малкин провел в регулярном чемпионате НХЛ 41 матч и набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф у него 6 (3+3) очков в 7 встречах.
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|6
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|Центральный дивизион
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|Виннипег
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|Даллас
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|4
|Колорадо
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|5
|Миннесота
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|Нэшвилл
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|7
|Сент-Луис
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|8
|Чикаго
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|Тихоокеанский дивизион
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|П
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|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|Лос-Анджелес
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|6
|Сан-Хосе
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|Сиэтл
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|Эдмонтон
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|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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