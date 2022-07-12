Плющев считает, что Малкину стоит вернуться в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев считает, что нападающему «Питтсбурга» Евгению Малкину нужно вернуться в КХЛ.

«Если Малкин сейчас выйдет на рынок и у него будут какие-то предложения — дай бог. Хотя я думаю, что ему лучше было бы вернуться домой. Надо заканчивать у себя дома — где родился, там и пригодился. По крайней мере, психологически он чувствовал бы себя дома гораздо комфортнее», — цитирует Плющева «Газета.Ru».

Плющев добавил, что «Пингвинз» не хотят рисковать, предлагая россиянину долгосрочный контракт.

Ранее появилась информация, что «Пингвинз» предлагают форварду контракт на три года, но 35-летний россиянин хочет соглашение на четыре сезона. Контракт Малкина с «Пингвинз», за которых магнитогорец выступает с 2006 года, заканчивается этим летом.

В прошедшем сезоне Малкин провел в регулярном чемпионате НХЛ 41 матч и набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф у него 6 (3+3) очков в 7 встречах.