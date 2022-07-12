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Сегодня, 11:54

Фетисов назвал новый контракт Ничушкина с «Колорадо» признаком доверия со стороны клуба

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин подписал новый контракт с клубом.

«Это можно назвать признаком доверия клуба к хоккеисту, принятая форма определения качества игрока на долгий период времени. Теперь Валера может спокойно готовиться к каждому сезону, каждой игре, каждому выходу на лед. Его статус определился на ближайшие восемь лет», — сказал Фетисов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Соглашение с 27-летним россиянином рассчитано на 8 лет. Сообщалось, что среднегодовая зарплата форварда составит 6,125 млн долларов. По нынешнему двухлетнему истекающему контракту Ничушкин получал 2,5 млн долларов за сезон.

Валерий Ничушкин
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