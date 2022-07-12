«Сиэтл» подписал новый контракт с нападающим Кульманом

«Сиэтл» подписал новый контракт с нападающим Карсоном Кульманом. Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

Зарплата форварда составит 825 тысяч долларов за сезон.

В минувшем сезоне «Кракен» забрал 26-летнего нападающего с драфта отказов «Бостона».

Американец провел в регулярном чемпионате НХЛ 44 матча и набрал 10 (3+7) очков.