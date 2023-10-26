Быков прокомментировал низкую результативность Овечкина на старте сезона НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался об игре нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ.

«У каждого игрока бывают взлеты и падения. Начала сезона может складываться по-разному, кто-то получает травму или не идет игра. Я бы не стал делать какие-то выводы. В силу того, что идет подготовка к плей-офф, там уже и будет видно. Плохой старт команды — это возможность сделать хороший анализ и потом прибавить. Ничего страшного в этом не вижу. Сейчас рано строить гипотезы, я не сторонник этого», — цитирует Быкова Metaratings.ru

Свою первую шайбу в текущем сезоне Овечкин забросил в матче против «Торонто» (1:4). Теперь на счету 38-летнего россиянина 823 гола в НХЛ за карьеру. По этому показателю он является вторым в истории лиги — лидирует Уэйн Гретцки с 894 голами.