Овечкин забил в пустые ворота в матче с «Нью-Джерси»

«Вашингтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

На 19-й минуте третьего периода голом отметился российский нападающий Александр Овечкин. Он отправил шайбу в пустые ворота и сделал счет 6:4.

38-летний россиянин забросил вторую шайбу в сезоне-2023/24 и 824-ю за карьеру в НХЛ. Он является вторым снайпером в истории лиги — лидирует Уэйн Гретцки с 894 голами.