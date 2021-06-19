Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном возвращении Кирилла Капризова в ЦСКА.

«Сегодня случаем не 1 апреля? Мне кажется, что это просто какие-то вбросы идут. Это нереально, конечно. Я в это не верю. Это вброс для получения чего-то, какая-то игра. Сейчас парень здорово играет. Дай бог, чтобы он приезжал в сборную и показывал результат», — сказал Быков «СЭ».

По информации журналиста Кевина Уикза, Кирилл Капризов и «Миннесота» взяли паузу в обсуждении нового контракта. Уикз отметил, что россиянин находится в Москве и можно предположить, что ЦСКА заинтересован в возвращении форварда с прицелом на Олимпиаду-2022.

В дебютном сезоне НХЛ 24-летний россиянин провел 55 матчей в регулярке, в которых набрал 51 (27+24) очко. В 7 играх плей-офф форвард отметился 3 (2+1) очками.