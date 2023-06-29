Бут: «Феноменально — двух друзей выбрала одна и та же команда»

Российский нападающий Даниил Бут рад, что его выбрала «Аризона» под общим 12-м номером на драфте НХЛ.

«Я так взволнован. Очень горжусь тем, что меня выбрала «Аризона». Феноменально — двух друзей выбрала одна и та же команда, мы будем играть вместе», — приводит журналист Патрик Браун слова Бута в своем Twitter.

Церемония драфта НХЛ в этом году проходит в Нэшвилле.