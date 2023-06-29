Бриер: «Чувствовали, что Мичков — это талант, от которого мы не можем отказаться»

Ассистент генерального менеджера «Филадельфии» Даниэль Бриер прокомментировал выбор российского форварда Матвея Мичкова под общим седьмым номером на драфте НХЛ.

«Знаем, что у него есть контракт еще на 3 сезона. Мы чувствовали, что это талант, от которого мы не можем отказаться. Встречались с ним пару раз. Он любит «Флайерз», и можно сказать, что он хотел быть во «Флайерз», — приводит слова Бриера в своем Twitter журналист Джейми Баскоу.

Церемония драфта НХЛ в этом году проходит в Нэшвилле.